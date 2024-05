'MÃE' prolonga sessões após conquistar público

"A grande afluência à exibição da primeira longa-metragem 'MÃE', do realizador madeirense João Brás, produzido pela Neblina Filmes, é prolongada nas salas de cinema da Madeira e Portugal Continental", anuncia em comunicado. "O filme que aborda a temática de Alzheimer, foi um dos mais vistos", garante. Aliás, na Madeira, 'MÃE' partilhou estreia com o 'blockbuster', 'Dupla Obsessão' (Anne Hataway e Jessica Chastain), conseguindo superar os números deste", exemplifica.

Desta forma, "a Neblina Filmes afirma-se mostrando assim que, consegue despertar e incentivar o público para uma procura e consumo cinematográfico que é produzido na Madeira", autoelogia.

Este filme "irá continuar na Ilha da Madeira, mas a grande adesão do público também o fez continuar na programação nas salas da Grande Lisboa, Grande Porto e Centro (Coimbra). Até então nenhum filme madeirense conseguiu manter-se tanto tempo nestas salas com tantas exibições. É de notar que ainda existe um longo caminho a percorrer, de forma a levar este filme a mais pessoas e lugares do país, afirmando que a viagem continua. A produtora e distribuidora encontra-se a trabalhar para mais ecrãs e exibições no país, mas também a nível internacional", compromete-se.

Refira-se que 'MÃE' faz parte do cartaz da festa do Cinema que decorre a 13, 14 e 15 de Maio.

Festa do Cinema também acontece na Madeira "A Festa do Cinema irá ter lugar também nas ilhas como, aliás, aconteceu nos anos anteriores". esclarece a organização

O filme foi "gravado integralmente na Madeira tem recebido diversas críticas positivas, pela sua fotografia, realização, produção e argumento, o que nos enche de orgulho", conta. "Vários críticos também falam sobre a qualidade na representação dos vários atores madeirenses – Ana Barros, Hélder Agrela, Ana Marta Kaufmann, Mariça Silva e Francisco Lobo Faria", salienta.

'MÃE' é "um drama sobre o amor, a demência e o envelhecimento escrito pelo madeirense João Brás, que se inspira na história da própria avó. Levando o público para uma zona muito sensível e real. 'MÃE', vem mostrar a complexidade do ser humano, através de um olhar muito cru, mas verdadeiro sobre todos nós, que pode ser visto em sala de cinema do Fórum Madeira às 18h45 e do Madeira Shopping às 15h30 e 21h50", incentiva.

Veja aqui o trailer.