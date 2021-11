Dois estudantes da Universidade da Madeira, a frequentar o 1º ano do 1.º Ciclo de Engenharia Informática, e de Educação Física e Desporto., testaram positivo para a Covid-19.

"Na sequência da identificação de dois casos positivos de estudantes para COVID-19, a frequentar o 1º ano do 1.º Ciclo de Engenharia Informática, e de Educação Física e Desporto, sob confinamento determinado pela Autoridade de Saúde, a Universidade da Madeira ativou o seu Plano de Contingência, tendo a Comissão de Prevenção da COVID-19 da UMa transmitido as instruções emanadas da Autoridade de Saúde aos respetivos Presidentes das Faculdades.

Considerando as medidas de redução da transmissão do vírus COVID-19, adotadas pela Universidade de Madeira, a Autoridade de Saúde classificou os estudantes do 1.º ano dos cursos em causa como Contactos de Baixo Risco", informa a instituição através de comunicado.

A Autoridade de Saúde considerou que estes estudantes: não têm necessidade de efetuar o isolamento profilático, sendo, no entanto, recomendado que reduzam as suas actividades sociais e desportivas não essenciais;

·se desenvolverem sintomas durante o período de incubação da doença, deverão contactar a linha SRS24 800 24 24 20 para ser agilizado o procedimento de teste através de RT PCR SARS-CoV-2; devem realizar testes gratuitos TRAG, nos postos aderentes, ao abrigo da Estratégia Regional de Testagem Massiva.

A Autoridade de Saúde informou ainda “(…) que poderão existir alunos que, eventualmente, venham a ser considerados como contactos de alto risco devido à maior proximidade/intimidade com o caso

positivo, aquando do inquérito epidemiológico em curso. Estes alunos, que poderão até pertencer a outros cursos, serão contactados individualmente e terão que realizar isolamento profilático.”

A Universidade da Madeira escreve que "continuará a actuar de acordo com o seu Plano de Contingência e com as orientações das Autoridades de Saúde, apelando à responsabilidade de todos em matéria de prevenção

da infeção pelo vírus da Covid-19, de modo a garantir a segurança de todos".