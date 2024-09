Martim Meneses pode sagrar-se mais uma vez Campeão Nacional de Karting

Martim Meneses, o jovem talento madeirense de apenas 14 anos, actual Campeão de Portugal de Karting na categoria Júnior, enfrenta este fim-de-semana a última e decisiva prova do Campeonato de Portugal de Karting na categoria X30 Sénior, com o objectivo de conquistar pela primeira vez o título na categoria rainha do Nacional de Karting.

O piloto da Welwitschia Racing Service, que compete com chassis DAP, tem demonstrado um desempenho notável ao longo da temporada, liderando o campeonato com uma vantagem de 52 pontos.

Na antevisão da quinta e última prova do campeonato, que se realiza no exigente Circuito de Baltar, Martim Meneses comentou que encara esta corrida como todas as outras e sempre com o mesmo objectivo: a vitória. "É a pista mais técnica do país, mas com bons pontos de ultrapassagem. Apesar de estarmos rápidos nos treinos, é uma prova que temos que ter alguma atenção relativamente ao título, já que estamos com uma vantagem de 52 pontos, neste ano de estreia na categoria. Não podemos entrar em guerras desnecessárias e deixar rolar as corridas, já que um erro pode hipotecar as hipóteses de chegar ao título", sublinhou.

Com 237 pontos acumulados ao longo da temporada, Martim tem uma posição confortável na liderança, mas precisa de garantir um desempenho consistente para conseguir assegurar o título.

A prova final do Campeonato de Portugal de Karting será realizada nos dias 21 e 22 de Setembro, no Circuito de Baltar. As corridas terão, como habitualmente, transmissão em directo no Facebook e Youtube da FPAK.