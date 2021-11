Presidente da Assembleia da Madeira convida empresários a investirem na Região

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira garantiu, esta quarta-feira, aos empresários do sector imobiliário que o arquipélago madeirense “oferece excelentes condições fiscais para o investimento”. José Manuel Rodrigues deu o exemplo dos ‘Vistos Gold’, que no próximo ano estão disponíveis nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores para a compra de “habitações a partir de 500 mil euros ou a partir de 350 mil euros no caso da reabilitação urbana”. “Pode ser um factor de grande atracção pós pandemia, uma vez que a Região já começa a ser procurada por estrangeiros que aqui querem residir”, vincou o Presidente do Parlamento madeirense na cerimónia de abertura da reunião da Century21 Portugal, que junta no Funchal, e durante três dias, cerca de 200 empresários portugueses e espanhóis.

Salientou que o sector imobiliário é o segundo sector mais importante na “retoma económica que se está a registar” no arquipélago. “No segundo trimestre deste ano batemos todos os recordes até agora conhecidos: venderam-se 1.342 casas no valor de 186 milhões de euros. Para uma Região como a nossa isto é claramente significativo e é um sinal de que o sector imobiliário continua pujante e vai ser a alavanca de outros setores económicos”, frisou.

José Manuel Rodrigues explicou ainda que o Programa de Recuperação e Resiliência consagra 160 milhões de euros para a construção de habitação social na Madeira e Porto Santo, onde 5 mil famílias carenciadas aguardam por uma casa.

Aos empresários traçou o retrato de um arquipélago que apesar de ter vindo a perder população é a segunda região da Europa com maior densidade populacional, e onde a “construção só pode ser efetuada em um terço do território”, sendo a restante fatia zona de montanha e de floresta Laurissilva. “Esta pressão urbanística encarece os terrenos e as habitações”, concluiu.

Fundada em 1971, a Century21 tem mais de 10 mil agências em 88 países e conta com cerca de 130 mil colaboradores. Em Portugal existem 180 agências e perto de 3.500 consultores.