Lotação pode esgotar na Choupana na recepção do Marítimo ao Gil Vicente

O Marítimo informa que, para o jogo com o Gil Vicente, neste domingo, no Estádio da Madeira, os sócios com a quota em dia têm entrada gratuita. Contudo, dado os aspectos logísticos inerentes ao facto do jogo não ser disputado no Estádio do Marítimo, os sócios têm de apresentar o cartão de sócio na bilheteira do estádio, de forma a lhes ser entregue o bilhete de acesso ao recinto.

Informa ainda o clube que todos os sócios e adeptos, têm de apresentar obrigatoriamente , o resultado do teste antigénio realizado nas 48 horas antecedentes ao jogo ou um teste PCR, realizado até 72 horas antes do inicio da partida. Uma vez mais o Marítimo irá disponibilizar testes de antigénio gratuitos através da Clínica do Atlântico e da MaisClinic, que estarão, junto ao Estádio do Marítimo, nos Barreiros, no sábado entre as 11 e 17 horas e, no dia do jogo, entre as 10 e as 13 horas, e, ainda, na Choupana entre as 13,30 e as 16,30 horas.

O estádio poderá ter lotação esgotada, de acordo com as normas da DRS, e estarão em funcionamento as duas bancadas do estádio da Madeira, a Bancada Nascente e a Poente.