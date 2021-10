Marítimo volta a fazer casa no Estádio da Madeira para receber Gil Vicente

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, o Marítimo vai voltar a jogar no estádio do rival Nacional, devido ao seu recinto desportivo "se encontrar em obras, nomeadamente intervenção do relvado", informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional no seu sítio oficial.

Relvado do Estádio do Marítimo mantém-se interditado por tempo indeterminado O Marítimo vai continuar a jogar fora do seu estádio e por tempo indeterminado.

"Comunica-se que o Marítimo da Madeira, Futebol, SAD requereu à Liga Portugal que o jogo que disputará na condição de visitada a contar para a 10.ª jornada da Liga Portugal bwin se realize no Estádio da Madeira, em virtude do estádio que indicou como aquele em que se disputaria os jogos na referida condição (Estádio do Marítimo) se encontrar em obras, nomeadamente para a intervenção no relvado", pode ler-se no comunicado publicado à instantes.

À semelhança dos últimos dois jogos disputados na condição de visitado, diante do Arouca (2-2) e Moreirense (0-0), a formação 'verde rubra' volta a utilizar o Estádio da Madeira no papel de anfitrião.

"Em consequência do antes exposto, e verificados os pressupostos para o deferimento do requerido, a Direção Executiva autorizou que o jogo n.º 11007, a disputar entre as equipas do Marítimo da Madeira e o Gil Vicente FC, referente à 10.ª Jornada da Liga Portugal Bwin, seja realizado no Estádio da Madeira, no Funchal", segundo a mesma nota do organismo que tutela o futebol profissional.

A Liga refere ainda que admissão da "alteração temporária" se deve "no caso de obras exigidas pela Liga Portugal (...) cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes (o relvado, designadamente)".

O Marítimo, 13.ª classificado, com sete pontos, recebe o Gil Vicente, que se encontra na 10.ª posição, com nove no domingo, às 15:30, num encontro disputado no Estádio da Madeira.