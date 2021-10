PCP apoia população nas reivindicações por melhores acessos nas zonas altas do Funchal

A deputada municipal Herlanda Amado esteve na freguesia de São Gonçalo para falar sobre a necessidade de melhorar acessibilidades nas zonas altas, promessas que diz terem vindo a ser feitas ao longo dos anos, mas que não são concretizadas. "Com o passar dos anos as populações reivindicam justamente pelo direito a acessos, que não são concretizados, e este é apenas mais um exemplo, dos muitos que continuaremos a dar voz", disse.

O PCP afirma "a falta de concretização de investimentos que poderiam garantir a qualidade de vida e a segurança das zonas altas, tem falhado e nenhum dos executivos camarários conseguiu garantir as intervenções e garantir os investimentos necessários para que exista um real desenvolvimento no concelho do Funchal". "Na zona das Portadas, junto ao Núcleo dos Dragoeiros nas Neves, mais precisamente no Caminho das Ladeiras, já o PSD prometera a construção de um novo caminho, promessa que foi continuada pela maioria PS, ao longo dos últimos anos. Apesar de um desenvolvimento propagandeado, a verdade é que aqui nas Ladeiras, as populações continuam obrigadas às longas escadarias para chegar às casas e nem as 'bocas de incêndio' foram instaladas depois dos incêndios que atingiram esta localidade", indica a deputada do PCP.

Herlanda Amado reafirma a necessidade das populações se unirem em torno das suas justas e legitimas reivindicações, com a garantia de que a CDU dará sempre voz às reivindicações das populações das zonas altas do Funchal, na exigência pelo direito ao desenvolvimento. "É urgente que sejam garantidas medidas imediatas para que no Funchal e já no Orçamento da Câmara Municipal do Funchal para 2022, sejam garantidos todos os meios financeiros que decisivamente contribuam para ultrapassar as grandes desigualdades territoriais que ainda existem", disse.

"É tempo de passar das palavras aos actos, e exigir junto daqueles que tudo prometeram que agora executem os compromissos assumidos com as populações. Esta é a hora de pressionar este executivo, para que seja possível as populações terem direito a um desenvolvimento humano e social que merecem, mas que infelizmente continuam esquecidos", indicou.