"É exigido pela população do Funchal o diálogo entre a Câmara e o Governo. Por isso, senhor presidente, pode contar com o meu Governo", disse o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na tomada de posse do novo executivo camarário do Funchal, que está a decorrer no Largo do Município.

"Sei bem o trabalho extraordinário que as câmaras realizam junto das populações", acrescentou.

"Só os ignorantes não reconhecem o trabalho dos outros", disse Albuquerque, referindo-se a todos aqueles que desempenharam funções na autarquia funchalense nos últimos quatro anos.

"Atravessámos quase dois anos terríveis, mas neste momento estamos em recuperação. Temos de trabalhar rapidamente e em força. É fundamental fazer uma qualificação e apostar na educação das novas gerações. Uma das apostas fundamentais é melhorar a eficácia da educação para as novas gerações. Temos excelentes professores e funcionários e temos de olhar para o médio/longo prazo", acrescentou Miguel Albuquerque.

"Temos de diminuir a carga fiscal como em Portugal", sublinhou. Transportes e habitação são dois dos aspectos, considera Albuquerque, devem ser acarinhados, além da aposta no empreendedorismo.