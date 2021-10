O chumbo do Orçamento do Estado para 2022, e consequente queda do governo socialista em funções, vai trazer constrangimentos que Miguel Albuquerque entende serem justificáveis, isto de modo a assegurar um tratamento justo para a Região Autónoma da Madeira.

“Vamos apresentar o nosso orçamento dentro do prazo que está previsto. O orçamento vai funcionar em duodécimos, isso significa que aquilo que está consubstanciado no orçamento anterior será cumprido. Vamos ter algumas dificuldades pontuais e técnicas e depois, se necessário, apresentamos um orçamento retificativo”, disse, lembrando que é previsível que o próximo Orçamento de Estado seja aprovado entre Abril e Maio.

O governante disse ser tempo de acabar com a chantagem dos “derrotados da esquerda” sobre o Partido Socialista. Para o dia 5 de Novembro, está prevista a primeira reunião do Governo só para tratar do orçamento regional.

“O Orçamento não passar é uma vitória do País. Basta olhar aos indicadores do País para perceber que com a esquerda a gente nunca cresce economicamente. Vai entrando sempre ao ritmo e na senda da pobreza”.