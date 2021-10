PCP defende estratégia para promover maior uso dos transportes públicos

O PCP desenvolveu hoje uma acção de contacto com a população para abordar a necessidade de ser criada na Região uma estratégia para promover o maior uso dos transportes públicos.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, disse que recentemente foram publicados "dados inquietantes" quanto ao uso de transportes públicos na Região Autónoma da Madeira.

"Os transportes públicos urbanos e interurbanos, entre 2002 e 2019, tiveram uma quebra de 37% na procura; naquele mesmo período, os transportes públicos terão perdido 15 milhões de passageiros. Ou seja, ao contrário de todas as recomendações internacionais para a promoção de práticas e de formas de organização social amigas do ambiente, onde o crescente uso dos transportes públicos deveria ser um pilar estratégico, nesta Região o percurso é inverso, numa regressão que comporta uma preocupante ameaça para o desenvolvimento sustentável", afirmou, acrescentando que "temos assistido a um crescente processo de massificação na utilização do automóvel".

No seu entender, "numa altura em que uma das grandes preocupações dos povos está relacionada com a problemática das alterações climáticas, é necessário tomar medidas para minimizar o impacto humano na aceleração desse processo e contribuir entre outras medidas para a redução da emissão de carbono".

"É preciso mudar de paradigma; é importante fomentar soluções que permitam reduzir a dependência do veículo próprio, melhorando a qualidade de vida e a saúde das populações na Região Autónoma da Madeira", referiu.