Carlos Pereira despediu-se do plantel

Carlos Pereira despediu-se hoje do plantel do Marítimo. O ainda presidente verde-rubro, antes do treino matinal ocorrido em Santo António, reuniu-se com os jogadores e equipa técnica durante algum tempo, após o que saiu do complexo. “Serei sempre do Marítimo e quis dar aos jogadores os votos dos maiores sucessos, pois, sendo assim, é o Marítimo quem fica a ganhar”, disse.

Carlos Pereira vai agora estar em Santo António apenas enquanto for preciso, pois é ainda o presidente do clube até 5 de Novembro, e da SAD até ao final do próximo mês. Mas já não vai estar presente na Choupana para assistir ao jogo do Marítimo com o Gil Vicente, agendado para este domingo às 15h30 a contar para a 10.ª jornada da I Liga.