Covid 'ataca' plantel do Madeira SAD

A equipa feminina do Madeira Andebol SAD, jogadoras, equipa técnica e dirigente, está a cumprir isolamento até ao dia 30 de Outubro.

A reportagem do DIÁRIO apurou que tudo aconteceu depois de detectados vários casos positivos de Covid 19 em algumas andebolistas, após a disputa da dupla jornada realizada no passado fim de semana no Norte de Portugal continental, partidas frente ao Colégio de Gaia e Leça. Por culpa desta situação a próxima jornada também dupla a ter lugar no Funchal nos dias 30 e 31 de Outubro, tendo como adversários o Juventude de Lis e SIR 1.º de Maio/João de Barros deverá ser disputada noutra data, isto claro se os clubes envolvidos, onde se incluí também o CS Madeira e a Federação acordarem nesse adiamento.