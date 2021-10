A claque do Marítimo está em frente à Tribuna Presidencial do estádio a animar o ambiente com cânticos, enquanto se aguarda pelos resultados eleitorais.

Há pouco, quando passou o candidato Rui Fontes, a claque uniu vozes para cantar "nós só queremos Rui Fontes a presidente".

Refira-se que a claque acompanhou o jogo Guimarães - Marítimo num bar, nas imediações do estádio.