"O povo da Madeira e do Porto Santo acreditou e continua a acreditar nesta solução de governação", diz CDS

O arranque do primeiro dia de Jornadas Parlamentares do CDS/PP, no Colégio Jesuítas, ficou marcado pela intervenção do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado e pela intervenção do presidente do CDS-PP Madeira, Rui Barreto.

Esta iniciativa, cujo tema em discussão é 'Next Generation EU – Plano de recuperação, uma nova oportunidade', visa "assinalar o arranque da nova Sessão Legislativa influenciada pela necessidade de retomar a recuperação após o período mais agudo da pandemia e de aproveitar os mecanismos e os instrumentos europeus disponibilizados pela UE para ultrapassar as consequências sociais e económicas".

O líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, na sua intervenção, citado em nota de imprensa do partido, destacou primeiramente o excelente relacionamento entre os dois partidos que suportam o Governo e a coesão desta coligação, ao longo destes dois anos.

“Foram tempos difíceis para toda a população, sobretudo para as famílias e empresas da região, mas o Governo, neste clima de estabilidade e coesão, soube ultrapassar, indo ao encontro das necessidades sociais e económicas, quer das famílias quer das empresas e, tudo isto, foi possível à custa do esforço financeiro dos madeirenses e porto-santenses” António Lopes da Fonseca, líder parlamentar do CDS

Diz que vivemos tempos de incerteza quanto ao futuro, agora ainda mais devido ao chumbo do Orçamento de Estado: "Mas nós na Região, cá estaremos porque o nosso trabalho é para com os madeirenses e porto-santenses”.

“O povo da Madeira e do Porto Santo acreditou e continua a acreditar nesta solução de governação. Uma solução de estabilidade e de sucesso que fez com que a situação no Funchal se revertesse, neste último ato eleitoral.” António Lopes da Fonseca, líder parlamentar do CDS

Finalmente, Lopes da Fonseca terminou, relevando o excelente trabalho que tem sido feito pelo Governo Regional e pelos deputados dos dois grupos parlamentares que têm tido um entrosamento muito importante e decisivo.