Susana Prada destaca “anos de dedicação e trabalho” nas Selvagens

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, disse hoje que o “sucesso da estratégia conservacionista do Governo Regional nas Ilhas Selvagens, ao longo destes anos, envolveu inúmeros projectos de recuperação e de protecção”.

“Anos de dedicação e trabalho, nem sempre fácil, quase nunca fácil estou certa, que enormemente reconheço e agradeço, a todos os funcionários do antigo Parque Natural da Madeira, agora a integrar o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza”, afirmou durante a apresentação do programa de comemoração dos 50 anos de reserva das Ilhas Selvagens.

Do programa, faz parte uma série de nove episódios na RTP-M sobre as Selvagens, uma regata cruzeiro, travessia a nado entre a Selvagem Pequena e a Selvagem Grande, travessia de mota de água em autonomia entre o Funchal e as Selvagens, duas conferências internacionais, expedição/viagem, entre outros. Iniciativas que irão decorrer sob o mote ‘Divulgar’, ‘Maximizar’, ‘Transferir’ e ‘Envolver’.

A apresentação decorreu a bordo do NRP Douro.