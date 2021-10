Cláudia Monteiro de Aguiar rejeita 'Estratégia do Prado ao Prato'

O Parlamento Europeu aprovou, no passado dia 19 de Outubro, uma Proposta de Resolução sobre a 'Estratégia do Prado ao Prato'. Hoje, Cláudia Monteiro de Aguiar, veio a público dizer que votou contra o texto final.

Apesar de "concordar com a necessidade de maior sustentabilidade do sector da agricultura e das pescas", a eurodeputada madeirense considera que “a estratégia proposta não se baseia em estudos científicos e que o impacto, tanto para o sector quanto para o consumidor final, não está devidamente quantificado”.

A social-democrata diz "temer que aconteça com os produtos agrícolas o que se verifica com a energia, com as decisões, apesar de bem-intencionadas, a terem um impacto imprevisível, nomeadamente na escalada na estrutura de custos dos agricultores e, consequentemente, nos preços junto dos consumidores”.

Refere, ainda, que “existem estudos que apontam para a redução da produção em solo Europeu, o que implicará a importação de produtos de países terceiros, a preços mais elevados”, situação que, no limite, anulará qualquer ganho em termos de pegada ecológica. “Não podemos esquecer que a Europa tem regras restritas no que diz respeito às pescas e rege a sua produção agrícola por elevados padrões de qualidade e sustentabilidade”, acrescenta.

Conforme reforça Cláudia Monteiro de Aguiar esta situação pode ser "ainda mais complicada para as Regiões Ultraperiféricas". “Por um lado, podem ficar ainda mais dependentes de produtos do exterior, mais caros e, por outro, assistir à degradação da competitividade dos seus produtos de qualidade, seja nas pescas, seja na agricultura, com o consequente encerramento de empresas ou abandono da atividade”, sustenta.

“É importante incentivar práticas sustentáveis, amigas do ambiente, mas não se subestimem os efeitos na vida das pessoas. Suportem as estratégias e as decisões em pareceres científicos consistentes e trabalhem junto dos agentes, sejam agricultores, sejam pescadores, até porque sem os ouvirmos não conseguimos atingir os objectivos a que nos propomos e esta estratégia estará votada ao fracasso”, rematou Cláudia Monteiro de Aguiar.

Redira-se que a Proposta de Resolução foi aprovada com 452 votos a favor, 170 contra e 76 abstenções.