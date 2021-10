Dois hotéis da Madeira nomeados para Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens

No próximo 8 de Novembro serão anunciados os Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens 2022. Portugal conta nove hotéis nomeados, dois dos quais na Madeira: o hotel Quinta Jardins do Lago Hotel (Funchal) e a Estalagem da Ponta do Sol.

O primeiro está nomeado na categoria 'Best Value Experience' (Experiência com melhor valor) e o segundo de 'Best Waterside Hotel' (Melhor hotel junto à água).

Dos restantes nomeados, três estão na área de Lisboa, três no Norte de Portugal e um no Algarve.

As votações estão abertas até 1 de Novembro neste website: