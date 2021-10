Deputados do PSD Madeira vão votar contra Orçamento do Estado

É bom para Portugal que este Governo caia.

A afirmação é do presidente do Governo Regional da Madeira, que esta manhã, em declarações aos jornalistas, confirmou que os três deputados eleitos pelo PSD Madeira à Assembleia da República vão votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Miguel Albuquerque negou também ter sido contactado pelo Presidente da República para negociar a viabilização do Orçamento e evitar assim a queda do Governo.

Apesar de apontar as várias 'falhas' deste Orçamento para com a Madeira, nomeadamente no que toca à mobilidade, o líder do Governo Regional diz que estaria disposto a negociar caso Lisboa estivesse disposta a rever propostas para a RAM. Ainda assim, afasta cenários hipotéticos e reafirma 'chumbo'.