'Primeira Pedra' destaca política habitacional de Câmara de Lobos

Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, recebeu hoje, da Rede Europeia Anti-Pobreza a ‘Primeira Pedra’, como forma de reconhecer o papel desta autarquia na implementação de novas políticas de habitação ao mesmo tempo que e visa incentivar à realização de obra neste campo.

Esta foi a forma de assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se celebrou no passado domingo, 17 de Outubro e, ao mesmo tempo, destacar a Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação, lançada pela EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos é um dos dois municípios da Região que elaboraram um Relatório de Estratégia Local do Município, um instrumento fulcral para a melhoria da qualidade de vida da população, para a qualificação e atractividade do território, assim como para a promoção da sustentabilidade do desenvolvimento urbano.

“Este documento viabiliza a candidatura ao programa 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e visa ainda a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições de habitabilidade precárias e/ou não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada”, dá conta a Câmara liderada por Pedro Coelho através de um comunicado.

Nesta campanha é dada especial atenção aos jovens casais, que pese embora não tenham acesso à banca para aquisição de habitação própria no mercado tradicional, têm capacidade para adquirir uma habitação a custos controlados.

O município de Câmara de Lobos participou na discussão pública do Plano de Recuperação e Resiliência revindicando 8 milhões de euros para a necessidade de investimento na área da habitação para Concelho, a incluir no pacote de 136 milhões de euros destinados para a Região.