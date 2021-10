Albuquerque destaca importância do sector imobiliário para a economia da Região

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou esta quarta-feira, 27 de Outubro, a importância do sector imobiliário para a dinamização da economia regional.

O governante falava à margem da visita à empresa do sector imobiliário, a KW – Keller Williams, organização que "tem dado um contributo muito importante para o emprego na Madeira", disse.

Tem dado um contributo muito importante para o emprego na Madeira, para a boa remuneração dos seus colaboradores e dos seus trabalhadores e para a economia da Madeira uma vez que é uma empresa que factura mais de 50 milhões de euros e que contribui para a promoção e para a captação de investimento estrangeiro.

O chefe do executivo madeirense relembrou ainda que a Região tem uma fatia do Plano de Recuperação e Resiliência reservada para a criação de habitação: "Ao abrigo do PRR temos cerca de 136 milhões de euros para investir na habitação, esse investimento vai ser de facto para apoiar jovens casais pessoas que precisam de iniciar a sua vida com uma habitação".

Miguel Albuquerque frisou a importância de haver mais investimento imobiliário em zonas afastadas dos centros das cidades para a dinamização da economia local e fixação da população.

A KW – Keller Williams opera na Região desde 2017, desde então tem "tido um crescimento contínuo e sustentado focado muito do principal activo desta organização que são os recursos humanos", afirmou o sócio fundador da operação na RAM, Dionísio Filipe, explicando que a organização tem uma grande aposta na formação e educação dos seus colaboradores, com o objectivo de proporcionar um "serviço de excelência aos seus clientes".

Neste momento a empresa conta com 180 colaboradores.