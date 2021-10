Alunos da Escola Secundária de Santana representam RAM na Mostra Nacional de Ciência

Os alunos Artur Mendonça e Tiago Silva, que concluíram o 12.º ano no ano lectivo transacto, na Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral de Santana, irão representar a RAM na Mostra Nacional de Ciência Virtual, que decorrerá nos dias 23 e 24 de Novembro.

É um orgulho para nós, termos alunos em representação da RAM a participar no maior evento nacional de ciência para jovens.

Os jovens madeirenses irão participar com um projecto intitulado 'A utilização da pasta celulósica de bananeira para a remoção de microplásticos de águas contaminadas', desenvolvido no âmbito do concurso Jovens Cientistas 2021, sob orientação da docente de Biologia Ângela Morais e com o apoio das professoras Nereida Cordeiro e Marisa Faria da Universidade da Madeira.

De salientar que o aluno Artur Mendonça participou também, em Agosto último, no congresso internacional '5th Worth Congress of Biolopymers and Polymer Chemistry 2021', que decorreu on-line, com um poster científico relativo a este projecto que alerta para o crescente com o aumento da produção de plástico.

Concretamente, este projecto teve como objetivos gerais: "produzir biofiltros per si e nanomodificados a partir de resíduos agrícolas; testar a eficiência dos biofiltros per si e nanomodificados na remoção de MPs de águas contaminadas; sensibilizar a comunidade educativa, e população em geral, para a problemática da poluição por MPs e para a importância da adoção de hábitos de vida sustentáveis que minimizem a sua libertação para o ambiente, bem como para a importância da utilização de resíduos como materiais de valor acrescentado", explica a escola numa nota remetida à imprensa.

A mesma nota dá conta que, para atingir o referido objectivo produziram-se "biofiltros", que revelaram "resultados bastante promissores na descontaminação de águas, e na valorização de um resíduo muito abundante na ilha da Madeira, contribuindo para a economia circular do arquipélago".