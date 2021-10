Ilhas selvagens inspirou estudo na área da saúde mental

'Sozinho, mas não só' é o nome do projecto de ligação entre arte e saúde mental, pensado e produzido por Carolina Marcos Caldeira, que consiste na construção de um manual de ajuda para situações de stress, ansiedade e pânico, associadas ao isolamento - mas não só.

O manual, que resulta da colaboração com profissionais de saúde mental da plataforma Rumo, foi inspirado no acompanhamento de uma equipa de Vigilantes da Natureza do IFCN - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, numa estadia nas Ilhas Selvagens que decorreu entre Agosto e Setembro deste ano.

O lugar de pesquisa - as ilhas Selvagens - foi estrategicamente escolhido (sendo o tema o isolamento e a insularidade) com base na sua localização geográfica e por ser um dos pontos mais remotos do país, estando as ilhas situadas a 250km a sul da cidade do Funchal.

O projecto, financiado pela DGARTES ao abrigo do programa de Apoio em Parceria - Arte e Saúde Mental, será apresentado, no próximo dia 25 de Outubro, lado a lado com o IFCN, que celebra o 50.º Aniversário da Reserva Natural das Ilhas Selvagens.

A entrada é livre, e a apresentação tem início, pelas 16 horas, na Galeria da Fundação Cecilia Zino, na Rua do Bettencourt, no Funchal. A exposição permanecerá aberta ao público até ao dia 5 de Novembro.

O manual (para download gratuito) e o resultado da experiência vista pelas lentes dos artistas Carolina Marcos Caldeira, André Moniz Vieira e Juliana Lee encontram-se disponíveis em www.sozinhomasnaoso.pt