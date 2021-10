Pedro Calado destaca prioridades para o mandato

Pedro Calado acaba de destacar algumas das prioridades para o seu mandato de quatro anos: “Assumimos como prioridades o reforço dos apoios sociais, da habitação, do investimento, do apoio ao comércio local, da criação de emprego, da baixa fiscalidade, do incentivo ao empreendedorismo, da captação de novos residentes, da mobilidade, do planeamento e ordenamento do trânsito, da segurança, dos programas de saúde e de educação, do apoio ao desporto, à cultura e à juventude, da economia da longevidade, do ambiente, espaços verdes e limpeza, do urbanismo e licenciamentos, das redes de água potável e saneamento básico, da causa animal e dos transportes públicos”.

“Os programas apresentados à população, quer para a Câmara Municipal, quer para todas as juntas de freguesia, serão cumpridos na íntegra”, garante.

Pedro Calado acrescenta, ainda, que “para além do grande enfoque nas áreas sociais, uma sociedade mais justa só se constrói com pleno emprego”.

“Por isso, mais do que redistribuir os apoios sociais a quem não tem condições para trabalhar, temos de reforçar estes mesmos auxílios a quem enfrenta um dia de trabalho e continua a ter que sobreviver com poucos recursos financeiros”, reforçou, no discurso da tomada de posse do novo executivo da Câmara Municipal do Funchal.