Albuquerque admite viabilizar Orçamento: “Se precisarem de nós, sabem onde é que estou”

A possibilidade dos três deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República viabilizarem a aprovação do Orçamento de Estado para 2022 é quase impossível, mas o presidente do Governo Regional e líder partidário regional não a afasta. “Como eu sempre disse, em primeiro lugar está a Madeira, Se eventualmente precisarem de nós sabem onde é que eu estou", declarou Miguel Albuquerque, quando, ao início desta tarde, foi questionado sobre se já teria sido contactado por Lisboa.

O chefe do executivo esteve na sessão de apresentação da próxima edição do Orçamento Participativo, que reserva cinco milhões de euros para as propostas dos cidadãos. Falando à margem deste evento, Albuquerque voltou a fazer uma avaliação muito negativa da proposta de Orçamento de Estado, que considera ruinosa para o país e que não acolhe as reivindicações da Região. Para já, a indicação que os três deputados do PSD-Madeira têm é para votar contra o documento. Mas Albuquerque mantém a porta aberta a eventuais negociações, embora tendo ressalvado que os votos dos deputados regionais não são suficientes para viabilizar o Orçamento de Estado.