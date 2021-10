Três navios enchem Funchal de olhos postos nas Caraíbas

Os três navios que hoje visitam o porto do Funchal trazem a bordo 2.387 passageiros, alguns dos quais aproveitaram o dia solarengo e radioso para fazerem excursões ou passeios pela baixa. Os dois gigantes e o veleiro estão a promover cruzeiros de duas semanas e no final da tarde vão soltar amarras para iniciar o transatlântico até às Caraíbas.

Proveniente de Lisboa, o paquete italiano da Aida Cruises foi o primeiro a chegar, amarrando já perto das 7 horas da manhã ao cais 6, em frente ao Museu Cristiano Ronaldo, no terminal Norte cuja gare marítima será hoje oficialmente inaugurada pelo presidente do Governo Regional, mais logo pelas 17 horas.

A bordo do ‘Aida Luna’ que regressa àquele que foi durante largo meses porto de escala semanal da Aida Cruises, viajam 603 tripulantes e 648 passageiros, ou seja, com uma lotação de 31%, sabendo-se que a capacidade máxima é de 2.100 passageiros.

Este navio com 252 metros e 13 andares (decks) solta amarras pelas 18 horas, prosseguindo viagem, seguindo o rumo transatlântico com destino a Kitts, nas Caraíbas.

Cerca de uma hora depois, acostou ao molhe da Pontinha o navio 'Britannia', proveniente de Southampton. O gigante britânico da P&O, de 330 metros e 15 decks, transporta 1.326 tripulantes e 1.614 passageiros, maioritariamente oriundos do Reino Unido, uma taxa de ocupação de 44%, o que não deixa de ser um registo interessante atendendo ao actual momento de retoma turística dos cruzeiros, devido à pandemia.

Tal como o navio italiano, o ‘Britannia’ solta amarras ao final da tarde, pelas 17h30, rumando para Sul, cruzando o oceano Atlântico com destino às Caraíbas. A chegada a Antígua deverá acontecer no sábado.

No molhe da Pontinha está também um impressionante veleiro de cinco mastros. Trata-se do ‘Royal Clipper’, que passou ontem pelo Porto Santo até às 17 horas, momento em que rumou com destino ao Funchal.

Proveniente de Portimão, este veleiro de casco em aço, de 135 metros e deslocação de 5 mil toneladas, foi construído nos estaleiros navais de Gdansk e redesenhado por Robert McFarlane para a companhia sueca de cruzeiros ‘Star Clippers.

Apesar da impressionante área vélica de 5.203 m2 - 42 velas e cinco mastros - o navio está equipado com duas Caterpillar que lhe concede porpulsão a motor.

Os 125 passageiros e 105 tripulantes que viajam a bordo vão cumprir uma escala de 10 horas no Funchal. À imagem dos dois gigantes que estão atracados no porto do Funchal, também o veleiro maltês da companhia sueca, cruzará o oceano até Briedgtown, no arquipélago das Barbados.

Segundo o DIÁRIO apurou junto da APRAM – Portos da Madeira, não haverá desembarques de qualquer um destes navios de cruzeiro, estando prevista apenas um embarque no AidaLuna.

Durante a manhã, muitos foram os passageiros que aproveitaram o dia radioso e o bom clima para conhecerem alguns dos principais pontos turísticos da capital madeirense, fezendo excursões e passeios pela baixa, animando, mais uma vez, o comércio, a restauração e o segmento da animação turística.