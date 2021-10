Albuquerque admite recuar nas medidas se houver problemas

O presidente de Governo Regional espera que as novas medidas de desconfinamento não resultem em descontrolo da pandemia.

"Acho que as coisas estão a correr bem, as pessoas têm se comportado bem e têm noção que há sempre um risco e acho que as coisas vão ser correr normalmente e não vai haver grandes problemas. Se houver problemas problemas nós estamos aqui para tomar decisões para voltar atrás", avisa Miguel Albuquerque, à margem de visita ao Serviço Regional de Protecção Civil, onde foi entregar equipamentos contra incêndios às corporações de bombeiros.

Albuquerque admite que as novas regras possam ser contestadas, nomeadamente a alegada incongruência entre o acesso às discotecas (apenas a vacinados contra a covid-19) e acesso a outros recintos, como salas de espectáculo e estádios (sujeitos a teste prévio), mas não se comprometeu em poder reajustar algumas das medidas contestadas.

Hoje foram entregues aos bombeiros equipamento no valor total de 720 mil euros, entre fatos urbanos, fatos florestais e botas urbanas.