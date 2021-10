Paulo Portas 'avisa' que deputados do PSD-Madeira podem viabilizar Orçamento do Estado

No seu espaço de opinião semanal ‘Global’, na TVI, o ex-líder do CDS, Paulo Portas, falou de uma eventual hipótese dos deputados do PSD-Madeira, na Assembleia da República, viabilizarem o documento, mas deixou a ressalva de que não há nenhum sinal apontado nesse sentido, até porque a reputação de que o Governo não cumpre com a Madeira "é grande".

Há uma outra hipótese, que já teve a sua história, mas de que não há nenhum sinal de que venha a suceder – até porque a reputação de que o Governo não cumpre os compromissos é grande, na Madeira – é que eventualmente os três deputados do PSD-Madeira tivessem uma posição diferente. Paulo Portas

Questionado por José Alberto Carvalho sobre o voto a favor por parte dos deputados social-democratas, Paulo Portas assumiu que “isso até pode suceder”, recordando que “o PSD-Madeira tem tradicionalmente muita autonomia”.

“Mas repito, não há nenhum sinal disso”, alertou o comentador que de forma implícita recordou os momentos em que os deputados eleitos pelo círculo da Madeira à Assembleia da República se abstiveram nestas matérias e assumiram posições diferentes à restante bancada social-democrata.

Nesse sentido, com os votos a favor dos deputados do PSD-Madeira o Orçamento do Estado seria aprovado, teoricamente, com 116 votos contra 114.

“Ou então ainda passaria caso os deputados do PSD-Madeira e Os Verdes – que coisa estranha – se abstivessem”, referiu ainda Paulo Portas.