Albuquerque diz-se neutro em relação às eleições no PSD

Miguel Albuquerque não revela e garante que não revelará, pelo menos até às eleições, a preferência entre os dois os dois candidatos já anunciados à liderança nacional do Partido, nomeadamente o europedutado Paulo Rangel e a recandidatura do actual presidente do PSD/N, Rui Rio.

“Já tive ocasião de dizer isso aos dois candidatos”, revelou esta tarde em Câmara de Lobos, quando questionado se tinha preferência por algum dos candidatos.

“O presidente do partido (Miguel Albuquerque), o secretário geral (José Prada) e o líder parlamentar (Jaime Filipe Ramos) são absolutamente neutros nesta situação. E não vamos nos pronunciar porque não queremos que haja fracturas partidárias neste momento. Portanto, o secretário geral, o presidente do partido e o líder do grupo parlamentar vão manter uma posição de neutralidade, garantindo todas as condições para os respectivos candidatos e seus mandatários fazerem campanha que muito bem entenderem junto das bases”, assegurou, tendo a seu lado o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, que é o mandatário da candidatura de Rui Rio na Região.

“Nós somos um partido livre, um partido plural, queremos e entendemos que esta eleição é importante porque quando há dúvidas sobre a liderança o melhor é dar a palavra às bases e é isso que vai ser feito. Os militantes vão votar livremente, têm direito a serem esclarecidos e têm direito depois a escolherem a liderança que querem”, acrescentou.

Albuquerque fez saber que esta é uma posição concertada entre as lideranças do PSD nos dois arquipélagos, ao revelar que “o mesmo vai acontecer com o meu colega dos Açores”.

Por antever “uma eleição que vai ser altamente disputada”, Albuquerque entende ser “muito importante” que os dirigentes máximos dos partidos nas estruturas regionais devem manter uma posição de neutralidade para não influenciar as bases.