Merlin da Força Aérea resgata britânico em navio de cruzeiro ao largo da Madeira

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) coordenou ontem "um resgate médico de um passageiro que se encontrava a bordo do navio de cruzeiro 'Spirit of Discovery' (chega hoje ao Funchal), que navegava a 290 milhas (537 quilómetros) a nordeste da ilha da Madeira e cujo quadro clínico indicava um enfarte do miocárdio", comunicou ontem à noite.

Conta o comunicado da Marinha que "após receber o alerta cerca das 12h00, o MRCC Lisboa contactou com o CODU-mar, que com o quadro clínico apresentado pelo passageiro de 81 anos, identificou a necessidade de resgate como de extrema urgência".

Assim, "em colaboração com o Centro Coordenador de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa) da Força Aérea e do Destacamento Aéreo de Porto Santo, foram empenhados um helicóptero (EH-101) e uma aeronave de asa fixa (C-295) do mesmo destacamento", contou.

E conclui que "o passageiro, de nacionalidade britânica, foi resgatado em segurança pelo EH-101 durante a tarde, tendo sido transportado para o aeroporto do Funchal, onde uma ambulância dos bombeiros de Santa Cruz se encontrava à espera do paciente, encaminhando-o para o Hospital Dr. Nélio Mendonça".​