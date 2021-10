Três avisos à navegação

Boa noite!

Da tomada de posse de hoje dos órgãos eleitos nas últimas autárquicas no Funchal, cerimónia marcada pelo bom senso e isenta de apupos ou outros atrasos civilizacionais, sobram três compromissos extra programáticos do novo Presidente, que lemos como reparos a uma navegação habituada a ajustes de contas, inúmeras facilidades e alguma balda.

Aos que pertencem aos quadros da CMF e temiam o pior com a mudança de cor política, porventura escaldados com posturas passadas, Pedro Calado deixou uma garantia, por sinal muito aplaudida, o que por si só pode significar alívio, mas também apreço: “Nenhum funcionário camarário será discriminado. Todos terão a mesma oportunidade, para demonstrar as suas competências e dedicação à causa pública”.

Aos que se especializaram em cunhas e acham que uma Câmara é uma agência de emprego, Pedro Calado deixa um aviso: “Não queremos um serviço público de ‘porreirismos’ nem de ‘clientelismos’, para empregar a mulher, a irmã, o cunhado, o primo ou o amigo!”.

Aos que acham que o funchalense comum só serve para pagar impostos e taxas, e que pode ser tratado com desprezo e arrogância, pois primeiro está o umbigo de cada um, o café da manhã e a bilhardice facebokiana , Pedro Calado foi claro: “Não vamos tolerar faltas de respeito para com os munícipes e falta de empenho e assiduidade no trabalho”.

Anotamos os compromissos e é ponto assente que seremos implacáveis com qualquer desvio ao caminho traçado, fazendo votos para que o trabalho em nome da cidade e de quem nela vive seja inclusivo, intenso e bem sucedido.