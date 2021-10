Porto Moniz entregou computadores a alunos do 1.º ano

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, entregou um computador portátil a todos os alunos do 1.º ano de escolaridade residentes no concelho e matriculados na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Porto Moniz surgiu no âmbito do apoio à digitalização do ensino através do programa 'Porto Moniz Revitaliza +'. O objectivo é dotar todos os alunos do concelho com os meios digitais necessários para as aulas on-line.

Segundo Emanuel Câmara, "a Câmara Municipal de Porto Moniz é uma autarquia que olha para todos os seus munícipes de forma igual e, por isso, os alunos que agora ingressam no primeiro ano de escolaridade não podiam ficar desprovidos daquele equipamento que, no ano letivo passado, foi cedido a todos os alunos do estabelecimento de ensino, do 1.º ao 12.º ano de escolaridade".

O autarca lembrou que o Município de Porto Moniz soube responder com prontidão às dificuldades impostas pela pandemia, também no que à educação diz respeito, tendo adquirido, antes do início do ano lectivo passado, computadores portáteis para cedência aos alunos, de forma a que nenhum ficasse sem poder assistir às aulas num tempo que as mesmas decorriam on-line, em formato de videoconferência.

Numa primeira fase, foram adquiridos 230 equipamentos, sendo que agora os computadores portáteis continuam a ser atribuídos pela autarquia a todos os alunos que ingressem no primeiro ano de escolaridade, e também àqueles estudantes matriculados na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, cuja família se tenha deslocado para o Porto Moniz, sendo ali residente.

Os equipamentos informáticos são ainda acompanhados por uma mala, um rato e o respectivo tapete.