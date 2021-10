Autarquia do Porto Santo nega que tenham sido aprovadas propostas em reunião de câmara

O Município do Porto Santo emitiu, esta tarde um esclarecimento, sobre a notícia, publicada esta sexta-feira, 22 de Outubro, a propósito da primeira reunião de câmara do recém-empossado executivo porto-santense, no qual nega que tenham sido aprovadas as propostas anteriormente noticiadas.

Porto Santo realizou primeira reunião camarária pública Decorreu, esta sexta-feira, a primeira reunião pública camarária porto-santense, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

A nota remetida à redacção refere, pois, o seguinte:

"Ao contrário do que foi veiculado na notícia ‘'Porto Santo realizou primeira reunião camarária pública’', publicada hoje, no Diário de Notícias on-line, o Partido Socialista não apresentou qualquer proposta, nem foi sujeita a votação nenhuma proposta por parte daquela força política, tendo apenas, no decurso da reunião, sido levantadas algumas sugestões".

A mesma nota clarifica ainda que:

"Relativamente à proposta apresentada pelo partido UNE, a mesma não foi aprovada e os votos contra foram devidamente fundamentados, nomeadamente do tocante à falta de fundamentação da mesma, falta de estudo económico e até porquanto, parte do que foi proposto a votação, nomeadamente a isenção de taxas, já se encontra prevista, há décadas, no município, de acordo com o artigo 9.º do Regulamento de Taxas, Compensações e Tarifas do Município do Porto Santo".

Acrescenta ainda que "inclusivamente, o vereador do UNE concordou com a fundamentação apresentada".