Pela Madeira e Pelo Porto Santo!

O PS-Madeira precisa de uma nova liderança, que entre em rotura com o passado recente e ponha fim a um ciclo de quatro derrotas, consecutivas, que quebraram o élan de mudança e esperança que se viveu na RAM.

O Povo necessita de uma liderança que lhe devolva a esperança e que seja diferente do “mais do mesmo” que temos tido até agora.

Neste momento, a população anseia por uma alternativa capaz e credível, agregadora de diversas forças e correntes, políticas, insatisfeitas com o atual regime.

O PS-Madeira será o lider da mudança que os madeirenses e porto-santenses tanto anseiam.

A minha candidatura ao PS-Madeira visa fazer diferente e fazer melhor. Esta candidatura tem por objetivo romper com o passado, quebrar alguns tabus e enterrar definitivamente alguns estigmas. Assumo-me como Porto-santense, como Madeirense e como Português. Sou socialista/social democrata europeu.

Esta candidatura à liderança do PS-Madeira visa também dignificar, definitivamente, o Porto Santo e o Povo do Porto Santo no contexto da Região Autónoma da Madeira. É inadmissível que, sendo o Porto Santo a primeira Ilha do Arquipélago, nestes anos de Autonomia, nunca tenha havido um líder partidário orginário do Porto Santo, nunca tenha havido um Secretário Regional ou sequer um Presidente do Governo do Porto Santo. É tempo de mudar e é tempo de mudar mentalidades e de liderar um projeto que influencie as pessoas a se habituarem à realidade e exigências dos novos tempos.

A atual direção do PS-Madeira promoveu um pequeno grupo de elite e criou divisões. Esse pequeno grupo de elites teve oportunidade, em alguns casos, de participar nas recentes eleições autárquicas. Nessas eleições, o PS-M teve poucas vitórias, algumas derrotas dignas e muitas derrotas escandalosas!

Acontece que, neste momento, muitos dos protagonistas das derrotas escandalosas continuam a beneficiar de privilégios e regalias, e sem quererem assumir a sua responsabilidade eleitoral e política. O Povo falou nas urnas através do voto e recusou essas pessoas. Essas pessoas se respeitassem o Povo e não tivessem agarrados aos seus privilégios e regalias abdicavam dos seus cargos políticos, nomeadamente de deputados na Assembleia Legislativa da Madeira.

Logo que a minha liderança no PS se concretize e estabeleça, todos esses derrotados da política serão, obviamente, convidados a abdicar dos seus lugares e a darem lugar a novos protagonistas, a novas ideias e a novas soluções para a Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

Estou disponível, como sempre estive, para fazer parte da solução. Não contem comigo para perpetuar os mesmos de sempre, proteger os derrotados sem mérito ou promover aqueles que nunca deram provas de nada.

O Futuro será diferente e será melhor!