Muito trânsito ainda mal o sol raiou

Bom dia.

O trânsito automóvel no Funchal, sobretudo na via rápida de acesso à capital, já apresenta fortes constrangimentos em ambos os sentidos. Perto das 8h00 as fotos mostram o cenário, com muitas viaturas a circular.

No sentido Machico - Ribeira já longa a tradicional fila que se forma a partir da zona da Cancela e pelo menos até ao nó de Pestana Júnior, desde que não haja mais do que a forte procura dos automobilistas por estas zonas. Quando acontece algum acidente a situação piora de forma mais estendida.

No outro sentido, Ribeira Brava - Machico, além da zona mais complexa que são as entradas para a via rápida desde Câmara de Lobos, afunilando-se viaturas na zona de Santa Rita, as situação, para já parece estar a correr sem sobressaltos.

O sol, a esta hora, ainda não despontou no horizonte, e os primeiros raios de sol também não, pelo que deverá recordar-se que em determinadas zonas o encadeamento ocular pode ser extremamente perigoso quando a conduzir. Tome as precauções devidas, reduzindo a velocidade e mantendo um afastamento seguro das viaturas da frente.

Boa viagem e boa quarta-feira.