Pedro Calado escolhe Augusta Aguiar para administrar Sociohabita

A decisão está tomada. Pedro Calado escolhe Augusta Aguiar para administrar a Sociohabita Funchal. O novo presidente da Câmara do Funchal quer a empresa municipal a responder aos problemas de habitação existentes na cidade e decidiu escolher a ex-secretária regional da Inclusão para o cargo. Esta é a notícia que faz manchete na nossa edição impressa e que poder ler na página 4.

Na nossa primeira página destaque para a Presidência aberta de Pedro Calado. O novo presidente madrugou no quartel de Bombeiros, passou pelos departamentos municipais, assinou despachos e reuniu-se com os vereadores e com os autarcas eleitos às juntas. No primeiro dia do mandato, Pedro Calado demonstrou apreciar a pontualidade e ser um homem crente. Mandou benzer as instalações e pediu aos funcionários “prontidão, profissionalismo, lealdade e justiça”, assumindo que “o exemplo tem de vir sempre de cima. Para ler nas páginas 2 e 3.

Ainda nesta edição falamos de como o RSI em queda dá 119 euros a cada beneficiário. Na página 8, abordamos o facto de que há actualmente 5.902 pessoas na Região com o Rendimento Social de Inserção.

Quanto às tecnologias, na página 7, encontra as empresas do ‘Gaming’ que se unem para crescer 132% até 2030.

Por fim, mais um prémio para a Madeira, eleita pela 8.ª vez como ‘Melhor Destino Insular da Europa’. Na última página encontra todos os pormenores sobre o assunto.

