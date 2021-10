Homem esfaqueado no jardim do Almirante Reis

Um homem com cerca de 40 anos foi esfaqueado esta manhã na zona do abdómen, num incidente ocorrido no jardim do Almirante Reis, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local perto das 8h00 para acudir a este incidente ao qual compareceu também a PSP para tomar conta da ocorrência junto ao espaço de ginásio ao ar-livre daquele jardim na Avenida do Mar.

A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.