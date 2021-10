Porto de Lisboa eleito pela sétima vez como o melhor para cruzeiros da Europa

"A APL – Administração do Porto de Lisboa conquista, pelo sexto ano consecutivo e pela sétima vez desde 2009, o troféu de melhor porto de cruzeiros da Europa. A votação decorreu no âmbito do Europe Winners Day 2021, dos World Travel Awards Europa, realizado virtualmente no dia 22 de Outubro de 2021, em substituição da habitual Cerimónia de Gala na Europa", anuncia um comunicado de imprensa.

Acrescenta que "os World Travel Awards distinguem os melhores exemplos de boas práticas no setor do Turismo, e é neste sentido que a APL tem trabalhado e vai continuar a trabalhar, em conjunto com a concessionária LCP e os restantes parceiros, na prossecução de um objetivo comum: potenciar o porto e a cidade de Lisboa como um destino sustentável de cruzeiros de excelência".

Citado no comunicado, Ricardo Medeiros, administrador da APL, afirmou que "este prémio representa a determinação e empenho de todos os stakeholders que contribuíram para o sucesso. A autoridade portuária, o operador do terminal e todos os parceiros comprometeram-se com uma estratégia de desenvolvimento estrutural, que nos trouxe até onde nos encontramos. Acreditamos fortemente que Lisboa, como porto e destino de cruzeiros, garante uma resposta sustentável aos desafios presentes e futuros, agora que começa a ser escrito um novo capítulo no setor do Turismo de Cruzeiros".

Por seu lado, também citado, Duarte Cabral, Director-Geral da LCP – Lisbon Cruise Port, afirmou que, "como parte do maior operador mundial de portos de cruzeiros, Global Ports Holding, é uma honra receber este prestigiado prémio, especialmente numa fase de retoma tão crucial para a indústria de cruzeiros que, devido à pandemia COVID-19, esteve praticamente paralisada mais de um ano. Mas enquanto isso, a LCP continuou a investir no futuro, concentrou-se nos seus Protocolos de Saúde, Segurança e Operações, tendo mesmo recebido o 'selo Safe Travels'. Agora temos novas diretrizes de saúde e segurança e esperamos que a confiança depositada em nós continue em 2022 para uma retoma progressiva e sustentada dos cruzeiros em Lisboa".

Refira-se que "o Porto de Lisboa foi acompanhado na nomeação para finalista de melhor porto de cruzeiros da Europa de 2021, tendo vencido as cidades de Antalya, Barcelona, Copenhaga, Ege, Amesterdão, Heraklion, Istambul, Marselha, Pireus, Southampton, Split e Veneza".

Como dito antes, desde 2009, ano em que a cidade de Lisboa foi eleita como melhor destino de cruzeiros da Europa, nos World Travel Awards Europa realizados em Óbidos, "o porto e a cidade de Lisboa têm sido nomeados para os World Travel Awards, a nível europeu e mundial, para as categorias de melhor porto e destino de cruzeiros, tendo em 2014, 2016 e 2020, ganho as duas categorias nos World Travel Awards Europa".

Recorde-se ainda que o Grupo Sousa, com sede na Madeira, é um dos parceiros da LCP - Lisbon Cruise Port, que é a "concessionária do Serviço Público portuário de apoio à navegação marítima (em parceria com a Global Ports Holding (GPH), Royal Caribbean Cruises Ltd e Creuers del Port de Barcelona), no embarque, desembarque e trânsito de passageiros, para além de outras actividades acessórias, de quaisquer navios de cruzeiro que façam escala em Lisboa", citamos.