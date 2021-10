Transportes públicos na Madeira perdem passageiros

Entre 2002 e 2019 a procura de transportes públicos urbanos e interurbanos na Região sofreu uma quebra de 37%. A notícia que faz manchete na edição impressa deste sábado, revela que, no período em apreço, os autocarros perderam 15 milhões de passageiros.

Hélder Spínola, investigador, docente universitário e ambientalista, pede “reforma profunda” na forma como nos deslocamos, em nome do ambiente.

Na edição deste sábado, é também notícia que o maior traficante de cocaína na Madeira cumpre 9 anos de prisão. Fique também a saber que, até Setembro último, 40% das admissões na Casa de Saúde S. João de Deus foram de doentes com patologias relacionadas com o consumo de drogas.

O DIÁRIO de hoje revela o alerta feito por Ricardo Mexia, especialista em Saúde Pública, relativamente às cautelas necessárias com o levantamento das restrições. “Vacinação reduz o risco de doença grave”, mas não elimina completamente o risco de transmissão, sublinha o epidemiologista.

Na edição de hoje, o DIÁRIO publica também uma entrevista com Mário Nogueira, Secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, que se diz preocupado com o futuro da Educação e lamenta “esquecimento” no Orçamento do Estado.

Na edição de hoje fique a conhecer os nomes apontados por Rui Fontes, candidato à presidência do Marítimo, à SAD verde-rubra e, por outro lado, António Henriques desmente Rui Fontes e acusa-o de ter deixado o clube numa posição “caótica”. “Deixei o Marítimo com 30 mil contos na conta”, afirma.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO.