Pedreiro e serralheiro detidos na Calheta por tráfico de droga e arma proibida

Dois indivíduos residentes na freguesia dos Prazeres foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, na sequência de uma operação vocacionada para o combate ao narcotráfico no concelho da Calheta, desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal - Divisão Policial de Câmara de Lobos.

Os homens, um pedreiro e um serralheiro, de 37 e 43 anos, indiciados pelo crime de tráfico de estupefaciente e posse ilegal de arma de fogo, foram apanhados no âmbito de uma busca domiciliária, com recurso aos binómios cinotécnicos do Grupo Operacional Cinotécnico (GOC/PSP).

A polícia apreendeu aos arguidos diversos materiais utlizados para o tráfico de estupefaciente e liamba em quantidade suficiente para cerca de 368 doses individuais.

Foi ainda apreendida “uma arma de ar comprimido, uma arma de fogo de calibre 22 e várias munições próprias para a arma de ar comprimido e para arma de fogo de calibre 22”, assim como 820 euros em dinheiro, informou o Comando Regional da PSP em comunicado.

"Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, ficando sob custódia policial até à sua apresentação à autoridade judiciária, não sendo ainda conhecidas as medidas de coação aplicadas aos arguidos", informou a PSP.

O material apreendido foi remetido para o Tribunal competente, conforme o preceituado na lei.

O Comando Regional da Madeira “aconselha à população a comunicação imediata à PSP de condutas suspeitas ou situações delituosas que tenha conhecimento, com recurso à linha geral (+351 291 208 400) ou, sempre que se trate de crime em curso, à linha de emergência (112)”.