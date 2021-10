PJ investiga morte de homem nas Neves

A Polícia Judiciária encontra-se a investigar a morte do homem de 32 anos, ocorrida na noite desta quarta-feira no Miradouro das Neves, no Funchal.

Ao que tudo indica, a Polícia de Segurança Pública terá ficado com dúvidas sobre em que contexto ocorreu esta morte e solicitou a presença da PJ a quem compete estas investigações.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o homem foi encontrado morto no interior de uma viatura no Miradouro das Neves, por volta das 21 horas.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local para prestar socorro, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A mãe da vítima acabou por ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado de choque.