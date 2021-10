Um homem de 32 anos foi há instantes encontrado cadáver no interior de uma viatura no miradouro das Neves, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

As causas da morte são para já desconhecidas.

Sabe-se que a mãe da vítima foi transportada ao hospital em estado de choque.

A PSP tomou conta da ocorrência.