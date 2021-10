Marítimo vai hoje a eleições a partir das 9h00

Os sócios do Club Sport Marítimo vão hoje a votos para escolher a continuação com Carlos Pereira ou a renovação com Rui Fontes.

Ver Galeria Fotos Helder Santos/Aspress

O local da votação será a Tribuna Presidencial do Estádio dos Barreiros, a partir das 9 horas, com o acesso a ser feito junto à entrada da bancada central.

Cada sócio terá direito a um boletim de voto, sendo distribuídos por cores de acordo com a longevidade de associativismo. Os brancos são os mais recentes terão direito a um voto, os cinzentos dois votos, os azuis cinco votos, os amarelos 10 votos, os vermelhos 15 votos e os verdes 20 votos.

Para votar terão de se munir obrigatoriamente de Cartão do Cidadão, sendo facultativo a apresentação do Cartão de Sócio e comprovativo de pagamento de quotas.

Haverá quatro mesas de voto organizadas por ordem alfabética, mas há restrições adicionais. Assim, só entram na sala de voto quatro sócios votantes em simultâneo, com as mesas a serem compostas por um presidente e dois delegados (1 de cada lista candidata).

Saiba também que as pessoas com mobilidade reduzida terão prioridade e que o parque de estacionamento encerra meia-hora após a divulgação dos resultados, pelo que não se perca nas horas.

Há ainda a salientar que se quiser votar e tiver as quotas em dia, poderá renová-las até às 17h00 de hoje, podendo assim exercer o seu direito ao voto. Contudo saiba que se renovar as quotas entre as 9h00 e as 12h00 só poderá votar a partir das 13 horas e se renovar das 13h00 às 17h00 só conseguirá votar a partir das 18 horas.

As urnas encerram às 21 horas.