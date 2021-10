Há 7 anos que não se vendia tanto cimento na Madeira como no 3.º trimestre de 2021

A quantidade vendida de cimento na RAM no 3.º trimestre de 2021 cresceu tanto face aos trimestres anterior e homólogo, mas sobretudo desde o 4.º trimestre de 2014 que esta matéria-prima não era tão comercializada como foi entre Julho e Setembro. São 27 trimestres e o 3.º deste ano superou-os a todos.

"Segundo os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no 3.º trimestre de 2021, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) ascenderam às 43,3 mil toneladas, refletindo um aumento de 8,5% face ao trimestre anterior (39,9 mil toneladas)", anuncia esta manhã.

"Comparativamente ao mesmo trimestre do ano precedente (33,3 mil toneladas), observou-se igualmente um crescimento de 30,0%", acrescenta a DREM. "Com efeito, a quantidade de cimento vendida no 3.º trimestre de 2021 é a mais elevada desde o 4.º trimestre de 2014", acrescenta.

Por sua vez, "o valor do cimento vendido na RAM no trimestre em referência ascendeu aos 4,9 milhões de euros, apresentando um aumento trimestral e homólogo de 10,5% e de 33,5%, respetivamente", ou seja aumentos superiores às quantidades. Estes dados só estão disponíveis desde 2019, pelo que o valor alcançado agora é o mais alto destes dois anos e três trimestres, num total de 11 trimestres.