Banana da Madeira energiza Maratona de Lisboa 2021

A Gesba, empresa responsável pela gestão do sector da Banana na Madeira, volta a patrocinar a Maratona de Lisboa, que vai para a estrada às 8 horas deste domingo, 17 de Outubro, na Avenida da República, em Cascais.

Desde 2012, que a Gesba apoia esta prova organizada pelo Maratona Clube de Portugal, reforçando a presença da marca Banana da Madeira em provas desportivas de nível internacional.

Para Artur lima, “esta presença deve ser continuada, pois fortalece o posicionamento da marca junto do desporto, e particularmente no Atletismo".

“A associação da marca à Maratona de Lisboa foi fundamental para aumentar a notoriedade e a valorização do produto”, acrescenta o gerente da Gesba, sublinhando que "os benefícios da Banana da Madeira são indissociáveis da prática desportiva”.

Eleita como uma das maratonas a não perder, pela Forbes, o Huffington Post e o American Express, a Maratona de Lisboa é uma prova oficial do calendário da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) que conta com a presença dos melhores maratonistas nacionais e internacionais.

Os 4.2195 metros do percurso são realizados a 100% junto à beira-mar/rio, proporcionando a milhares de atletas um cenário maravilhoso e único no mundo. A meta, essa será na Praça do Comércio, em pleno coração de Lisboa, tendo como pano de fundo o Tejo.

Associadas à Maratona de Lisboa, estão outras provas, uma meia e uma mini maratona, de 21km e 8 Km, respetivamente, um passeio da família e uma prova dedicada aos mais novos, a mini campeões.