Comercialização do Vinho Madeira cresceu em quantidade e valor no 3.º trimestre

A comercialização de vinho generoso 'Madeira' aumentou 46% em quantidade, que rondou os 776 mil litros, e cerca de 70% em valor, representando receitas na ordem dos 5,4 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, foi hoje divulgado.

Os dados foram avançados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) numa análise efetuada entre julho e setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado, tendo por base os dados do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM).

Também é referido que, em termos homólogos, "as exportações para os países da União Europeia aumentaram 41,0% em volume e 38,8% em valor".

A DREM aferiu que "a mesma tendência verificou-se nos países terceiros para os quais as vendas cresceram 47,5% em quantidade e 88,7% em receitas de primeira venda".

"Da mesma forma, as vendas de vinho 'Madeira' realizadas no conjunto do território nacional aumentaram tanto em volume (+69,1%) como em valor (+97,2%)", lê-se na informação disponibilizada.

No que diz respeito ao mercado regional, a DREM aponta que as vendas aumentaram 381,4% em volume e 219,3% em valor, enquanto o mercado continental registou um desempenho negativo, com decréscimos em volume(68,5%) e em valor (51,4%).

Numa análise aos primeiros nove meses de 2021, indica que "tanto a quantidade comercializada como o valor de primeira venda apresentaram variações homólogas positivas de +15,1% e de +29,9% respetivamente".

A DREM salienta que este aumento nas quantidades foi "transversal a todos os mercados", enunciando que o comunitário cresceu 11,0%, o extracomunitário 25,1% e o nacional 8,3%.

Quanto ao valor de primeira venda, registaram-se igualmente aumentos em todos os mercados: no comunitário (+19,1%), no extracomunitário (+42,4%) e no nacional (+23,7%).

A DREM realça que, nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2020, verificou-se um crescimento nas vendas para a Holanda (+68,2% nas quantidades e +42,6% em valor), Dinamarca (+62,2% em volume e +66,2% em receitas de primeira venda) e para os Estados Unidos da América (+54,2% nas quantidades e +77,1% em valor).

Em sentido contrário, aconteceram as reduções de vendas verificadas nos mercados chinês (-10,1% em quantidade e -17,3% em valor) e sueco (-9,4% em quantidade e -11,7% em valor).

"Apesar do crescimento face a 2020 em termos acumulados (ou seja, de janeiro a setembro), a comparação com o mesmo período de 2019 mostra que se está ligeiramente aquém dos valores deste ano em termos de quantidades comercializadas ( 4,7%), mas já acima no que respeita ao valor (+3,3%)", conclui.