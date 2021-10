Distinção leva hotéis Sentido a mostrar o que fazem pela sustentabilidade

Os Galo Resort Hotels, actualmente Sentido Galomar e Sentido Galosol, localizados no Caniço-de-Baixo, foram novamente reconhecidos como 'Leading Green Hotel de Portugal 'nos World Travel Awards 2021.

Esta é a quarta vitória deste grupo hoteleiro que garante estar a desenvolver "um trabalho sólido na promoção do turismo sustentável", sendo um dos grupos madeirenses com mais certificações internacionais ambientais, actualmente, com menções feitas pela TUI Umwelt, Hospes We care, European Business Awards for the Environment - Rising Star, Travelife.

Esta nomeação surge no contexto do projeto Sentido Galomar, que se apresenta como o primeiro green hotel da Madeira, energeticamente 100% autossuficiente com recurso à produção de energia renovável e a sistemas altamente eficientes, e as muitas políticas ambientais e trabalho desenvolvido sobretudo nas últimas duas décadas.

Conhecidos como os ‘Óscares do Turismo’, os World Travel Awards distinguem anualmente “os melhores exemplos de boas práticas no sector do Turismo” a nível mundial. É o público que decide, via online, para além dos 200 mil profissionais do sector turístico oriundos de 160 países que complementam a votação.

Segundo Eric Schumann, administrador dos dois hotéis Sentido na Madeira, “estas nomeações por si só são um enorme motivo de orgulho e de incentivo ao trabalho desenvolvido em prol da sustentabilidade”, sublinhando que a presença na Região é referência para os hotéis do Grupo DER Touristik Hotels & Resorts e para muitos outros no Mundo.

Os hotéis Sentido aproveitam o momento para mostrar o que fazem pelo turismo sustentável, destacando algumas opções. Por exemplo, em parceria com a DTway, está a desenvolver um sistema de análise de dados através do GTC que visa o equilíbrio entre a eficiência energética e o conforto dos utilizadores. Além disso, o grupo conta com um engenheiro ambiental nos quadros que tem como missão desenvolver e monitorizar medidas ambientalmente responsáveis e que tem contribuído para o estabelecimento de parcerias e contactos determinantes para a Inovação e estratégia de sustentabilidade.

O grupo hoteleiro assegura ainda que acrescentou a autossuficiência energética à responsabilidade ambiental. "Associado ao desporto na natureza e ao turismo ativo e ligado diretamente à reserva natural subaquática do Garajau, os Galo Resort Hotels, actualmente Sentido Galomar e Sentido Galosol, assumiram desde sempre uma responsabilidade acrescida relativamente à proteção e sensibilização ambiental. Para isso tem desenvolvido um trabalho contínuo no sentido de sensibilizar colaboradores, clientes e comunidade envolvente", refere.

Nesse âmbito, lançou o “Sentido Sustainability Program - 7 compromissos com a sustentabilidade”, programa que passa por envolver os hóspedes nas práticas sustentáveis desenvolvidas no resort. "Desafiamos os nossos hóspedes a terem uma postura ativa e a participarem num conjunto de atividades de sensibilização e proteção da natureza: Glamping na praia, Mergulho na reserva natural subaquática do Garajau, jogging nas Levadas, yoga na praia, atividades de limpeza, plantação e manutenção das florestas, entre outras", l^-se na nota do grupo.

Os hotéis Sentido também optaram por transformar os colaboradores em embaixadores. Para além das formações a que os colaboradores têm acesso no decorrer das suas funções, todos os anos promovemos uma semana de bem-estar onde os nossos colaboradores, durante o horário de trabalho, têm oportunidade de desfrutar de actividades diferentes e serem sensibilizados para a responsabilidade ambiental e para a sustentabilidade. Todas as atividades de sensibilização promovidas para os hóspedes contam igualmente com a participação dos colaboradores.

O grupo trabalha com a comunidade. "Envolvemos anualmente as escolas do concelho em limpezas na praia e ações de sensibilização", refere, sublinhando que estabelece relações positivas e sustentáveis com fornecedores e parceiros, conscientes do impacto ambiental da nossa ação damos preferência a produtos sazonais de produtores locais. Para além de procuramos marcas e empresas que partilhem os nossos valores, sempre que possível envolvemos parceiros nas nossas atividades", sublinha.

Reduz o desperdício alimentar através da doação de refeições a diversas instituições locais. Reduz o uso de recursos energéticos através da produção de energia limpa e sistemas mais eficientes. "O uso de sistemas eficientes aliado à sensibilização dos nossos hóspedes e colaboradores tem permitido reduzir significativamente o consumo energético de electricidade, gás e água", enfatiza

Assumidamente comprometido com a sustentabilidade em 2018 surgiu um novo hotel energeticamente 100% autossustentável. O Sentido Galomar é autossuficiente em termos energéticos, com 619 painéis solares térmicos e fotovoltaicos a produzir energia limpa a 100%. A seleção de equipamentos eficientes e de baixo consumo como por exemplo os elevadores, os sistemas de aquecimento e iluminação garantem o uso altamente eficiente dos recursos energéticos. "Aliando conforto com o máximo respeito pela natureza, este hotel tem na sustentabilidade uma das palavras de ordem, apostando tudo na produção de energia renovável através de painéis solares e fotovoltaicos e na poupança de energia através de sistema inovadores e amigos do ambiente com baixo consumo energético ou até mesmo totalmente autossuficientes. Todos os equipamentos desde dos elevadores, passando pelos sistemas de iluminação e de aquecimento, lâmpadas de baixo consumo, equipamentos eletrónicos e outros equipamentos de classe energética superior, foram escolhidos a dedo para garantir o nosso objetivo de sermos autossuficientes energeticamente a 100%", refere o grupo