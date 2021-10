Operações da rede SIBS na Região atingiram 556,2 milhões de euros no 3.º trimestre de 2021

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira, o valor dos levantamentos adicionados das compras através de terminais de pagamento automático da rede Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) na Região atingiu os 556,2 milhões de euros.

Os dados fornecidos pela SIBS para a Região Autónoma da Madeira referentes ao 3.º trimestre de 2021, mostram que os montantes relativos às duas principais operações (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático), consideradas no seu conjunto, atingiram um montante de 556,2 milhões de euros, 443,9 milhões de euros com cartões nacionais e 112,3 milhões de euros com cartões internacionais.

Os levantamentos totalizaram 185,2 milhões de euros, dos quais 168,3 milhões de euros com cartões nacionais e 16,9 milhões de euros com cartões internacionais.

Por sua vez, as compras através de terminais de pagamento automático (TPA) rondaram os 371,0 milhões de euros, que se repartiram em 275,7 milhões de euros com cartões nacionais e 95,4 milhões de euros com cartões internacionais.

Os pagamentos registaram o valor de 46,1 milhões de euros.

A análise dos dados por município mostra que no Funchal foram movimentados 334,2 milhões de euros, que corresponde a 60,1% do total da Região. Em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o movimento mais baixo, ficando-se pelos 4,0 milhões de euros.

Os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) para a RAM, a partir de Janeiro de 2021 têm por base novos fluxos de dados, pelo que não é possível estabelecer comparações homólogas.

A SIBS é a empresa responsável pela gestão das Redes ATM Express e Multibanco nos seus múltiplos canais, desde os caixas automáticos e terminais de pagamento automático, aos meios ‘on-line’ ou telemóveis.