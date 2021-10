‘Caminhada pela Vida’ este sábado no Funchal

Tem lugar no próximo sábado, dia 23, pelas 15 horas, mais uma edição da ‘Caminhada pela Vida’, uma iniciativa que acontece desde 2012 em diversas cidades do país.

Este ano serão dez as cidades que em sintonia no mesmo dia e à mesma hora caminham unidas pela vida: Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu.

A 'Caminhada pela Vida' pretende ser o testemunho público pró-vida. Os participantes defendem uma sociedade onde cada vida tem dignidade e é amada, protegida e defendida. Foi desta iniciativa que nasceu a acção europeia 'One of Us', bem como Iniciativa Legislativa de Cidadãos 'Pelo Direito a Nascer' e a petição 'Toda a Vida tem Dignidade', no contexto do debate público sobre a eutanásia.

No Funchal, a caminhada parte da Rotunda de Sá Carneiro e percorre algumas artérias da capital madeirense.