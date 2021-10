Calado promete trabalhar para garantir que o Funchal "seja uma cidade à frente do seu tempo"

Pedro Calado, que será hoje empossado presidente da Câmara Municipal do Funchal, promete trabalhar para garantir que o Funchal "seja uma cidade à frente do seu tempo".

Numa mensagem publicada na página de Facebook da Câmara Municipal do Funchal, horas antes de tomar posse, o candidato eleito pela coligação PSD/CDS diz que no passado não pode mexer, mas, no seu entender, ser capaz de preparar melhor o futuro colectivo "é um imperativo de quem assume responsabilidades públicas".

"Acredito firmemente que o que distingue as lideranças é a capacidade de planear, realizar e mobilizar. É com essa convicção que trabalharemos para garantir que o Funchal seja uma cidade à frente do seu tempo", referiu.

Calado defende "uma cidade competitiva, empreendedora, com um comércio pujante, que aposte na ciência, nas tecnologias e na inovação como estratégia para se diferenciar, criando emprego qualificado e diferenciado que permita reter talento".

Defende ainda "uma cidade que acarinhe a enorme capacidade criadora da juventude, concedendo-lhe condições, espaços e apoios que lhes garantirá um futuro próspero".

No seu mandado, promete também que não irá esquecer os seniores, "com a promoção de políticas concretas de envelhecimento saudável, com expressão na qualidade de vida e no combate à solidão". Ou seja, "uma cidade onde a economia da longevidade possa contribuir para a criação de riqueza e empregos".

No que toca à inclusão, defende de igual forma "uma cidade mais inclusiva, capaz de trabalhar em rede para reabilitar os cidadãos sem abrigo, e combater toda e qualquer forma de racismo, de xenofobia, de homofobia e de violência".

No campo da cultura, promete "uma cidade que estimule a criação cultural e artística, que apoie e valorize os agentes culturais, que desenvolva sinergias e ajude a alavancar outras dimensões da vida dos munícipes, como o lazer, o ócio e a recreação".

Pedro Calado quer ainda que "as políticas de habitação estejam no topo das prioridades, com a garantia de um lar digno, com rendas a custos controlados e com estímulos à reabilitação urbana, como forma de recuperar o património edificado e de atrair novos investimentos e habitantes".

O candidato eleito pela coligação PSD/CDS quer que a cidade "direccione os apoios sociais para a população mais carenciada, nomeadamente para os reformados e os trabalhadores com baixos rendimentos".

No campo ambiental, quer um Funchal, "com soluções mais eficientes e ambientalmente sustentáveis para melhorar a mobilidade, com incentivos à aquisição de veículos menos poluentes e ao uso da rede de transportes públicos, mas que terá de incrementar a oferta de estacionamentos rotativos e apresentar soluções alternativas aos pontos mais caóticos de circulação rodoviária".

Mais: quer ainda "uma cidade que não esqueça a defesa e a protecção dos animais, que seja amiga do ambiente e que tenha novamente os seus jardins públicos premiados internacionalmente".

Por fim, no que toca ao turismo, defende "uma cidade com condições atlânticas singulares, que implemente e melhor aproveite a atractividade turística". Ou seja, "um turismo que acrescente valor ao Funchal e que não o descaracterize".

"É para esta cidade que empenharemos todos os nossos esforços e competências. Ajude-nos a trilhar este percurso e contribua através de uma cidadania ativa e responsável para o Funchal com que todos ambicionamos", concluiu.