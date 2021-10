PJ apanha 5,2 toneladas de cocaína e detém três homens num veleiro no Atlântico

"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, numa operação conjunta com a Unidad de Drogas y Crimen Organizado do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha e com a participação da Marinha e da Força Aérea, desenvolveu, nos últimos dias, uma complexa operação no decurso da qual foi possível localizar e depois intercetar, em pleno Oceano Atlântico, um veleiro com cerca de 24 metros de comprimento que estava a ser utilizado no transporte de elevada quantidade de cocaína", anuncia aquela polícia em nota de imprensa.

Em causa está a apreensão de "um total de 183 fardos de cocaína com um peso bruto total estimado que ascende a cerca de 5,2 toneladas, tratando-se da maior apreensão deste tipo de estupefaciente realizada em Portugal nos últimos 15 anos e uma das maiores realizadas em toda a Europa", garante.

"De acordo com os elementos recolhidos no decurso da investigação, tudo indica que a droga agora apreendida se destinaria a ser distribuída por diversos países europeus, entrando no velho continente através das costas da Península Ibérica", aponta ainda.

Durante a operação "foram detidos três homens, todos estrangeiros, sobre os quais recaem fortes suspeitas de integrarem que uma poderosa organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína entre a América Latina e o Continente Europeu, que serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação".

Frisa ainda a PJ que "esta operação contou também com o apoio e participação do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos da América e da National Crime Agency do Reino Unido".

Hoje, "pelas 14H30, na Base Naval de Lisboa (Alfeite, Almada 2810-001), altos responsáveis da Polícia Judiciária, da Marinha, da Força Aérea e do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha darão uma conferência de imprensa sobre esta operação, podendo ser recolhidas imagens da droga e embarcação apreendidas", acrescenta.